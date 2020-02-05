İstanbul'da uçak pistten çıktı

Üç parçaya ayrılan uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı yok.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıkarak parçalandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 177 yolcu taşıyan uçağın İzmir-İstanbul seferini yaptığı belirtiliyor. Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Şu ana kadar ölüm haberi ulaşmadı" dedi.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

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