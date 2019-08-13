İstanbul'da UEFA Süper Kupa Finali

Patel, maçı izlemek için geldiklerini belirterek, "İstanbul’da, güzel bir şehirde Chelsea ve Liverpool’u izlemek için geldik. 2005 yılında da Liverpool’un Milan ile maçı vardı onu da izlemeye gelmiştik. O zaman 3-1 kazanmıştık bu sefer de öyle kazanacağız. Muhammet Salah’ı çok seviyorum." diye konuştu.

Yarın saat 22.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek UEFA Süper Kupa final maçında iki İngiliz temsilcisi Liverpool ve Chelsea takımları karşı karşıya gelecek. UEFA Süper Kupa mücadelesinde Chelsea takımı dün İstanbul'a bu gece saatlerinde İstanbul'a varırken, rakip takım Liverpool'un da saat 17.00 civarında İstanbul'a varması bekleniyor. Her iki takımın destekçilerinin de İstanbul’a gelişi sürüyor. Tuttukları takımı tribünde desteklemek isteyen taraftarlar tarifeli uçaklarla maça bir gün kala İstanbul’a gelmeye devam ediyor.

İSTANBUL (AA) - UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında Liverpool ve Chelsea takımlarının karşı karşıya geleceği mücadeleyi izlemek isteyen iki takımın taraftarları dünyanın birçok farklı ülkesinden İstanbul'a geliyor.

Pakistan'nın Lahor kentinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden oradan da İstanbul'a gelen Pakistanlı Şahid Butt, 3 çocuğuyla birlikte Süper Kupa final maçını izlemek için İstanbul'a geldiğini söyledi. Butt ailesi, "Liverpool 2-0 kazanacak." dedi.

Tunuslu Muhammed Ahmao isimli Liverpool taraftarı ise 3 arkadaşıyla maçı tribünden izlemek için geldiklerini söyledi. Böyle bir maçı ilk kez izleyeceklerini dile getiren Ahmao, "İlk kez iki İngiliz takımı final maçında oynayacak. Daha önce 4 kez İspanyol takımları bu şekilde oynamıştı. Üç arkadaşımız Liverpool’u destekliyor, bir arkadaşımız da Chelsea takımını destekliyor." ifadelerini kullandı.

- "İstanbul futbolun başkentidir"

Ahmao, Türkiye'de olmaktan duyduğu mutluluktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada olmaktan çok mutluyuz. 4-5 gün daha burada olacağız. Diğer statları da görmek istiyoruz. İstanbul futbolun başkentidir." dedi.

Final maçını izlemek için Liverpool formasıyla Rusya'dan gelen Galya ve Alexandra isimli kadın taraftarlar da İstanbul'da oldukları için çok mutlu olduklarını belirtti. Galya, "Rusya’nın St. Petersburg kentinden geliyoruz. Maçı izledikten sonra bir gün daha burada kalacağız. İstanbul'un meşhur yerlerini gezeceğiz. Daha sonra da evimize döneceğiz." şeklinde konuştu.

Alexandra ise röportaj sırasında Türkçe olarak İstanbul'u çok sevdiğini söyledi.

Taraftar röportajları…

Chelsea ile karşı karşıya gelecek diğer bir İngiliz temsilcisi Liverpool'un ise saat 17.00 sıralarında İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

