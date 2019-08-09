İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Liverpool ile Chelsea arasında 14 Ağustos'ta oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" nedeniyle bazı tedbirler aldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 Ağustos Çarşamba günü 22.00'de Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa Finali öncesi, 4-19 Ağustos tarihleri arasında köprü sökümü yapılacağından Şehit Mehmetçik Caddesi tamamen, Bayıldım Caddesi'nin tek şerit olarak kapatılacağı, Cemil Reşit Rey Kongre Salonu ve çevresinde gerekli yol kapamalarının yapılacağı bildirildi. UEFA Başkanı ve yönetiminin, Liverpool ve Chelsea kafilelerinin konaklayacakları oteller ve çevreleri ile İstanbul'daki bütün programlarında en üst seviyede emniyet ve trafik tedbirleri alınacağı belirtilen açıklamada, kafilelerin İstanbul Havalimanına inişleri sonrası eskort eşliğinde otellere intikallerinin sağlanacağı, taraftarların geldikleri havalimanlarında ve toplanma alanlarına gidişlerinde gerekli önlemlerin alınacağı kaydedildi.

5 Ağustos'tan itibaren müsabakaya ilişkin bütün tedbirlerin alındığı ve uygulanmaya başlandığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi: "Müsabaka gününden bir gün önce Vodafone Park, Liverpool taraftarlarının toplanma alanı Taksim Meydanı ve Chelsea kafilelerinin toplanma alanı Beşiktaş Çarşı Meydan ile çevrelerinde gerekli tedbirler alınacaktır. Maç günü öğle saatlerinde stadyum bağlantı yolları trafiğe kapatılacaktır. UEFA yönetim kurulu, Liverpool ve Chelsea kafileleri ve taraftarlarının ivedilikle Vodafone Park'a intikalleri sağlanacaktır. Stadyum ve çevresinde, UEFA logolu, UEFA Süper Kupa logo, Liverpool ve Chelsea yazılı konu maça dair bilgileri içeren korsan ürünlerin satışını engellemek için İBB ve ilgili ilçe belediyeleri müşterek çalışmalar yapacaklardır." Açıklamada, müsabaka sonunda mağlup olan ve galip gelen takım taraftarlarının ayrı ayrı toplanma alanlarına ve oradan da havalimanlarına, takım kafilelerinin ise konaklayacakları otele ve ardından da İstanbul Havalimanı'na eskort eşliğinde intikallerinin sağlanacağı aktarıldı.