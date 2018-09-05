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İstanbul'da "Ulubatlı-5" asayiş denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:13 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aksaray ve Kumkapı civarında "Ulubatlı-5" isimli genel asayiş denetimi yapıldı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aksaray ve Kumkapı civarında "Ulubatlı-5" isimli genel asayiş denetimi yapıldı. Denetimlerde şüpheli görülen kişilerin üst araması yapıldı. Fatih Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Motorize polis ekipleri ile polis helikopteri destek verdi. Aksaray ve Kumkapı'da gerçekleştirilen denetimler 14.00'da başladı. Polis ekipleri şüpheli gördüğü kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. İş yerleri ile durdurulan araçlar didik didik arandı. Yapılan denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

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