İstanbul’da uydu görüntüleriyle tespit edilen devlet ormanlarına yapılan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı. Ümraniye Hekimbaşı’nda orman arazisine yapılan kaçak yapıların yıkım işlemi başladı.

\u0130stanbul\u2019da uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleriyle tespit edilen devlet ormanlar\u0131na yap\u0131lan ka\u00e7ak yap\u0131lar y\u0131k\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. \u00dcmraniye Hekimba\u015f\u0131\u2019nda orman arazisine yap\u0131lan ka\u00e7ak yap\u0131lar\u0131n y\u0131k\u0131m i\u015flemi ba\u015flad\u0131.PARTNER T\u00fcylerin alt\u0131ndan bak\u0131n ne \u00e7\u0131kt\u0131Kay\u0131p oto galericinin su kanal\u0131nda silahla vurulmu\u015f cesedi bulunduTarihi kilisede ka\u00e7ak kaz\u0131ya su\u00e7\u00fcst\u00fc
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