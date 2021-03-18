İstanbul’da uyuşturucu hap operasyonu: 4 gözaltı

Başakşehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram ecstasy hap ve 40 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu maddeler ile bağlantılı 2’si yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de bulunan Ayakkabıcılar Sanayi sitesinde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Ayakkabı imalathanesine yapılan operasyonda 8 kilogram ecstasy hap ve hap üretiminde kullanılan 500 bin adet ham madde ile 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2’si yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

