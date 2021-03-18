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  4. İstanbul’da uyuşturucu hap operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu hap operasyonu: 4 gözaltı

18.03.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram ecstasy hap ve 40 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Başakşehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram ecstasy hap ve 40 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu maddeler ile bağlantılı 2’si yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de bulunan Ayakkabıcılar Sanayi sitesinde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Ayakkabı imalathanesine yapılan operasyonda 8 kilogram ecstasy hap ve hap üretiminde kullanılan 500 bin adet ham madde ile 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2’si yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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