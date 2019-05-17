İstanbul’da uyuşturucu kaçakçılarına darbe: 200 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli türlerde 200 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında daralı ağırlığı 180 kilogram gelen eroin, 10 kilo kokain ve 5 kilo mideden çıkarılan eroin maddesi ele geçirildi. Toplam 195 kilo uyuşturucuya el konulurken, bu uyuşturucularla bağlantılı olduğu ileri sürülen bazı kişiler gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

