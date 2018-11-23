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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 12:34 | Son Güncelleme

Büyükçekmece ve Zeytinburnu'ndaki operasyonlarda, 467 kilogram skank, 20 kilogram eroin ve 440 bin ecstacy hap ele geçirildi, 3 kişi ise gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen iki ayrı operasyonda, 467 kilogram skank, 20 kilogram eroin ve 440 bin ecstacy hap ele geçirildi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Muratçeşme Mahallesinde park halindeki 34 SR 564 plakalı kapalı kasa kamyonetten şüphelenerek yaptığı incelemede, koliler içerisinde 367 kilogram skank buldu. Ekiplere, 20 bin lira rüşvet teklif ettiği öne sürülen araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zeytinburnu'nda 2 depoya düzenlenen operasyonda M.Ü. ve Ö.A yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 100 kilogram skank, 20 kilogram eroin ve 440 bin ecstacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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