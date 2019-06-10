İstanbul’da uyuşturucu operasyonları

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu serasına dönüştürülen villalarda 980 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bir tır ve yabancı plakalı bir otomobile düzenlenen baskınlarda ise 70 kilo eroin ile 20 kilo kokain yakalandı. Baskınlarda 1’i Bulgar uyruklu 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri arasındaki farklı zamanlarda Silivri, Esenyurt ve Küçükçekmece’de peş peşe baskın düzenlendi.

Villa ‘uyuşturucu serası’na çevrilmiş

Silivri’de 3 ayrı villaya baskın düzenleyen narkotik polisi, bodrum katında yapılan aramalarda özel teknolojiyle kurulan sistemle yetiştirilmiş daralı ağırlığı 250 kiloyu bulan 980 kök Hint keneviri ele geçirdi. Villaların ‘sera’ olarak tasarlanan bölmelerinde uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ile kenevir üretiminde kullanılan saksı ve havalandırma boruları ele geçirildi. Uyuşturucu serasına çevrilen 3 villada A.S. (26), H.P.G. (33) ve H.S. (37) adlı 3 şüpheli yakalandı.