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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 11:34 | Son Güncelleme

Kent genelinde bir ayda düzenlenen 12 operasyonda, 300 kilogram eroin, 210 kilogram skunk ve 625 uyuşturucu hap ele geçirildi - Gözaltına alınan 30 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir ayda düzenlenen 12 operasyonda, 300 kilogram eroin, 210 kilogram skunk ve 625 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından gelen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bahçelievler, Çatalca, Ataşehir, Küçükçekmece, Fatih, Güngören, Başakşehir, Arnavutköy ve Pendik'te, 6 Ekim - 6 Kasım'da düzenlenen 12 operasyonda, 30 kişi gözaltına alındı.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda ise 300 kilogram eroin, 210 kilogram skunk, 625 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 30 zanlı tutuklandı.

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operasyon uyuşturucu

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