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İstanbul’da uyuşturucu operasyonları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen 3 farklı operasyonda 75 kilo skunk (Hint keneviri), 60 bin adet extacy hap, 8 kilo bonzai hammeddesi ile bonzai yapımında kullanılan 20 kilo madde ve 18 kilo aseton ele geçirildi.

İstanbul’da düzenlenen 3 farklı operasyonda 75 kilo skunk (Hint keneviri), 60 bin adet extacy hap, 8 kilo bonzai hammeddesi ile bonzai yapımında kullanılan 20 kilo madde ve 18 kilo aseton ele geçirildi. Baskınlarda 10 şüpheli yakalanırken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 13-15 Haziran tarihleri arasındaki farklı zamanlarda Bağcılar, Küçükçekmece ve Tuzla’da peş peşe baskın düzenlendi. Operasyonlarda, kullanıcıyı beyin ölümüne daha hızlı götüren skunk diye bilinen 75 kilo Hint keneviri, 60 bin adet extacy hap, 8 kilo bonzai hammaddesi ile bonzai yapımında kullanılan 20 kilo madde ve 18 kilo aseton ele geçirildi.
Narkotik polisince yapılan baskınlarda uyuşturucularla bağlantılı olduğu ileri sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan bir iş yerinde bulunan depoda paletler üzerindeki sevkiyata hazır uyuşturucu paketlerinin ele geçirilme anı ve çelik kalıplara gizlenmiş uyuşturucu maddelerin kesilerek çıkarılması polis kamerasına da yansıdı.

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