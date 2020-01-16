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  4. İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:47 | Son Güncelleme

Kent genelinde iki haftada düzenlenen 9 operasyonda, 70 kilogram eroin, 182 kilo 500 gram skunk, 24 kilo gram metamfetamin, 236 bin ecstasy hap, 2 kilogram kokain, 7 bin 500 kaptagon hap, 70 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 3 tabanca ve 31 mermi ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da iki haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden 13'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından gelen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Bakırköy'de iki haftada düzenlenen 9 operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 70 kilogram eroin, 182 kilo 500 gram skunk, 24 kilo gram metamfetamin, 236 bin ecstasy hap, 2 kilogram kokain, 7 bin 500 kaptagon hap, 70 kilo uyuşturucu yapımında kullanılana kimyasal madde, 3 tabanca, 31 mermi, 5 hassas terazi, 1 ambalaj makinesi ve çok sayda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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uyuşturucu operasyonları

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