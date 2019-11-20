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İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 11:25 | Son Güncelleme

Kent genelinde 10-19 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 320 kilogram eroin, 141 kilo 100 gram skunk, 13 kilo 540 gram metamfetamin, 24 bin ecstasy hap ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 10-19 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından getirilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Pendik, Büyükçekmece, Tuzla ve Bakırköy'de, 10-19 Kasım'da düzenlenen 4 operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda ise 320 kilogram eroin, 141 kilo 100 gram skunk, 13 kilo 540 gram metamfetamin ve 24 bin ecstasy hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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