İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Başakşehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobil park ekipleri, bir site önünde bekleyen aracı şüphe üzerine izlemeye aldı.
Araçtan uyuşturucu madde aldığı belirlenen M.C. (23), polisler tarafından yakalandı. Üst araması yapılan M.C'de 1.30 gram skunk ele geçirildi.
Mobil park ekibi, araçta bulunan A.G. (42) ve A.C'yi de (35) gözaltına aldı.
Araçta yapılan aramada, 30 kullanımlık skunk, 1 cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendiren bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. tutuklanırken, M.C. ve A.C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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