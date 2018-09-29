İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı, adresinde yapılan aramada 2 kilo 570 gram bonzai bulundu.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisleri, 27 Eylül'de ilçedeki bir parkta şüpheli hareketler sergileyen ve birbirlerine bir şey vermelerinden şüphelendikleri kişilere üst araması yaptı.

Aramada 4 gram bonzai ele geçirilen şüpheli M.F. ve S.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde, uyuşturucu maddeyi M.R'den tedarik ettiklerini söyledi. Bunun üzerine polis, şüphelilerden uyuşturucu madde alımı için tedarikçiyle buluşmalarını istedi.

Belirlenen yere otomobili ile gelen M.R. polis ekiplerince gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada çakmak gözünün altına saklanmış halde 120 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheli M.R'nin evinde yapılan aramada ise 2 kilo 570 gram bonzai, 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.F. ve S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, şüpheli M.R'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

