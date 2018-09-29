HABER

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 11:55 | Son Güncelleme

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin otomobilinde çakmak gözünün altına saklanmış halde 120 gram, evinde ise 2 kilo 570 gram bonzai ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı, adresinde yapılan aramada 2 kilo 570 gram bonzai bulundu.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisleri, 27 Eylül'de ilçedeki bir parkta şüpheli hareketler sergileyen ve birbirlerine bir şey vermelerinden şüphelendikleri kişilere üst araması yaptı.

Aramada 4 gram bonzai ele geçirilen şüpheli M.F. ve S.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde, uyuşturucu maddeyi M.R'den tedarik ettiklerini söyledi. Bunun üzerine polis, şüphelilerden uyuşturucu madde alımı için tedarikçiyle buluşmalarını istedi.

Belirlenen yere otomobili ile gelen M.R. polis ekiplerince gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada çakmak gözünün altına saklanmış halde 120 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheli M.R'nin evinde yapılan aramada ise 2 kilo 570 gram bonzai, 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.F. ve S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, şüpheli M.R'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye!
Sur'da yeniden inşa edilen mahallede konut yapımı tamamlandıSur'da yeniden inşa edilen mahallede konut yapımı tamamlandı
Zeus Tapınağı'nda Çavdar Türklerine ait 400 figürZeus Tapınağı'nda Çavdar Türklerine ait 400 figür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Bonzai Mobil Park Polisleri uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Ege Bölgesi'nde fırtına alarmı! AFAD personeli göreve çağrıldı!

Ege Bölgesi'nde fırtına alarmı! AFAD personeli göreve çağrıldı!

''Ronaldo bana tecavüz etti''

''Ronaldo bana tecavüz etti''

Galatasaray'ı yasa boğan ölüm!

Galatasaray'ı yasa boğan ölüm!

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Türkiye'de fırtına alarmı! İstanbul Valiliği'nden uyarı

Son dakika! Türkiye'de fırtına alarmı! İstanbul Valiliği'nden uyarı

Can Dündar, Erdoğan'a soru sormaktan neden vazgeçti? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı

Can Dündar, Erdoğan'a soru sormaktan neden vazgeçti? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı

TSK açıkladı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Reyhanlı saldırısında flaş gelişme! Yusuf Nazik, isimleri verdi! 8 kişi hakkında yakalama kararı çıktı

Reyhanlı saldırısında flaş gelişme! Yusuf Nazik, isimleri verdi! 8 kişi hakkında yakalama kararı çıktı

Teröristler köşeye sıkıştı! 'Bitmiş durumdayız'

Teröristler köşeye sıkıştı! 'Bitmiş durumdayız'

Tek yaşayan kadınların kabusu olmuştu, yakalandı!

Tek yaşayan kadınların kabusu olmuştu, yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.