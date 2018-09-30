İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Kartal'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen 8 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 150 gram uyuşturucu madde, saksıya ekili vaziyette 9 Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.
Bunlarla ilgili olarak E.D (26), M.P (43), N.P (39) ve R.D (26) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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