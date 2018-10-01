İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bakırköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine metruk bir binaya baskın düzenledi.

Operasyonda, metruk binada saklanan S.A. (40) gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında 24 gram esrar bulundu. Binada yapılan aramada ise 4 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

S.A'nın, "hayvan hırsızlığı, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde satmak" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

