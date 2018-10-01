İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda,"uyuşturucuyu madde veya uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirme" amaçlı sosyal medya içeriği paylaştıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, "uyuşturucuyu madde veya uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirme" amaçlı sosyal medya içeriği paylaştıkları iddia edilen sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen "Narkonet-2" adlı operasyonda, "Pucca" takma adını kullanan köşe yazarı P.K, rap türü şarkı söyleyen ve "Şam" lakabıyla bilinen Ş.K.O, "Burry" takma adını kullanan şarkıcı B.A. ve youtuber A.M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden P.K. ile B.A'nın adreslerinde yapılan aramada, "fişek" olarak bilinen kullanıma hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

