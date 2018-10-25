İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, 225 kilogram toz halde uyuşturucu hap hammaddesinin ele geçirildiği operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin Hollanda'dan kaçak yollarla getirttiği toz haldeki hammaddeyi hapa dönüştürerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Sarıyer, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Fatih'te eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şebeke lideri O.Y. ile birlikte M.Ç, Ş.C, H.B, R.B, O.T, O.Ç. ve S.B'yi gözaltına aldı.

Uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan Sarıyer'deki lüks villada yapılan aramada, 225 kilogram toz halde uyuşturucu hap hammaddesi ve bu hammaddeyi tablete dönüştürmede kullanılan çeşitli makineler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

