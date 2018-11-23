İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde önceden belirlenen çok sayıda adrese şafak vaktinde eş zamanlı baskın yapan ekiplere polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

Operasyon düzenlenen adreslerde aramaların sürdüğü ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

