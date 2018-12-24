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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 19:15 | Son Güncelleme

Uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle aranan şüpheli, gözaltına alındı - 9 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla aranırken yakalanan ve 9 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Park ekipleri, Hürriyet Mahallesi Vatansever Caddesi'nde kovalamaca sonrası bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin, uyuşturucu madde satışı yapmak suçundan aranan R.B. olduğu belirlendi.

"Uyuşturucu madde ticareti", "tehdit", "gasp", "kasten yaralama" olmak üzere 9 ayrı suçtan kaydı bulunan R.B'ye ait iki ayrı evde yapılan aramada, satışa hazır şeffaf poşetler içerisinde 13 gram kubar, 32 gram toz esrar, parçalar halinde 70 gram bonzai ve 1 tabanca ile bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Evlerde yapılan aramalarda, ayrıca uyuşturucu madde öğütmede kullanılan el değirmeni de bulundu.

Kartal Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. tutuklandı.

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