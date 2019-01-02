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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 11:12 | Son Güncelleme

Kanada'ya kargoyla gönderilmek istenen 10 kilo 716 gram afyon sakızı ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 10 kilo 716 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağcılar'daki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kargo şirketine düzenlenen operasyonda, Kanada'ya gönderilmek üzere bir kargo gönderisi içerisinde bulunan örme makinesine gizlenmiş 10 kilo 716 gram afyon sakızı bulundu.

Paketi firmaya teslim eden şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

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Afyon sakızı Bağcılar Kargo Şirketi uyuşturucu operasyonu

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