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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 13:55 | Son Güncelleme

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayışdağı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan adresteki çalışır vaziyetteki araç bir kişi olduğu, diğer kişinin ise araçtan inerek boş bir alana birkaç poşet gömdüğünü tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak istedi.

Kovalamaca sonucunda F.B (29) ve yaşı küçük Y.S gözaltına alındı. Bulunan poşette 157 gram skunk ve 117 extacy hap bulundu.

Çalışmaların devamında ikamette yapılan aramalarda ise 2 bin 453 hap, 656 gram skunk, 1 yarı otomatik tüfek, 1 tam otomatik tüfek ile 2 hassas terazi bulundu.

Araştırmalarda Y.S'nin ayrı konulardan 17, F.B'nin ise 15 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S tutuklandı, F.B adli kontrol şartıyla salıverildi.

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polis tutuklama uyuşturucu

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