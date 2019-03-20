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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 09:38 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, büfe işletmeciliği yapan bir kişinin yurt dışından Türkiye’ye getirttiği uyuşturucuyu, başka bir ülkeye göndereceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Bağcılar’da 3 kişinin uyuşturucu maddeyi yurt dışına sevk etmek için hazırlık yaptığını belirledi. Şüphelilerin kullandığı kamyoneti takip eden jandarma, Esenyurt'ta aracı durdurdu.

Araçta dedektör köpeği "Atak" ile yapılan aramada çantanın içerisinde şeffaf naylon torbalara konulmuş 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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