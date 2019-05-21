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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 10:57 | Son Güncelleme

Ümraniye'de çeşitli noktalarda uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen 4 şüpheli baskınla yakalandı, şüphelilerin kullandığı araçtan 60 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Yakası'nda çeşitli yerlerde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına uyuşturucu hap temin eden şüpheliler hakkında ihbar üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, şüphelilerin çeşitli yerlerden gelen "torbacılarla" kendi belirledikleri noktalarda buluşarak uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit edildi.

Ümraniye'de şüphelilerin kullandığı aracı takip eden jandarma, araca mesirelik alanında baskın düzenledi.

Araçta uyuşturucu madde arama köpeği "ATAK" ile yapılan aramada bagajda ve stepnesinde gizlenmiş halde 60 bin uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve bir miktar para ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma uyuşturucu Ümraniye

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