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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 12:56 | Son Güncelleme

Operasyonda, 2 kilo 921 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 6 cep telefonu ve uyuşturucu madde satışından kazanıldığını değerlendirilen 3 bin lira ele geçirdi - Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinin yakınında uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 8 Haziran’da düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen Yunus S. ve Nihat Ç. ile uyuşturucu almak için pazarlık yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 751 gramı toz, 2 kilo 170 gramı ot olmak üzere 2 kilo 921 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 6 cep telefonu ve uyuşturucu satışından kazanıldığını değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Nihat Ç. tutuklanırken, Yunus S. adli kontrol tedbirleri uygulanarak, diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Başakşehir uyuşturucu operasyonu

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