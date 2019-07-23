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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 06:55 | Son Güncelleme

Ataşehir'de 50 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 50 zanlı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 50 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda koçbaşı ile bazı evlerin kapıları kırılarak arama yapıldı.

Uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 50 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
narkotik operasyon polis

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