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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 10:13 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda 92 kilogram eroin ele geçirildi - Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda, 92 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki şüphelinin batı illerinden getirdikleri uyuşturucu maddeyi Büyükçekmece'de depoladıkları, buradan kent geneline ve yurt dışına dağıtım yapacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresi sık sık değiştirdiklerini tespit etti.

Jandarma ekipleri, Beylikdüzü'nde bulunan ve uyuşturucuyu taşımak amacıyla kullanılan tır çekicisine operasyon düzenledi.

Dedektör köpeği "Vadi"nin de katıldığı aramada, şoför mahallinin arka kısmında bulunan yatağın altındaki özel bölmede, 92 kilogram eroin ele geçirildi. Araçtaki İ.Ö. ve M.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma uyuşturucu

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