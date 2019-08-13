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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 10:18 | Son Güncelleme

Operasyonda 72 bin uyuşturucu hapla bir miktar kokain ele geçirildi - Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda 72 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından yasadışı yollarla yurda uyuşturucu getiren şüphelilerin bunları kent genelinde satma hazırlığında bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, Bahçelievler'de bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda H.B. ve M.K gözaltına alındı.

"Şekerci Abi" lakaplı şüpheli H.B'nin adresinde yapılan aramada elbise dolabının arkasına ve altına zulalanmış 72 bin uyuşturucu hap ile bir miktar kokain ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B tutuklanırken M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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istanbul İstanbul İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu

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