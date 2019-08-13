HABER

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 14:46 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy ve Ümraniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Temmuz'da Rasimpaşa Mahallesi Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan Burak A'nın (23) yapılan üst aramasında 5 parça halinde 6,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Burak A. ve yanındaki arkadaşı Ahmet Y. (21) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu maddeleri Emin G'den (35) aldıklarını söylemeleri üzerine polis yürüttüğü çalışmanın devamında şüpheli Emin G. ve yanındaki Metin Y'yi (31) Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 1 kilo 90 gram skunk ele geçirildi.

Şüphelilerden Metin Y'nin uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Burak A. ve Ahmet Y. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken Emin G. ve Metin Y. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

PARTNERİç organ mesajı nasıl yapılır?İç organ mesajı nasıl yapılır?
Marmara Denizi’ndeki yunuslar sayıldıMarmara Denizi’ndeki yunuslar sayıldı
Jandarmanın durdurduğu ailelere sürprizJandarmanın durdurduğu ailelere sürpriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da tren traktöre çarptı! Görüntüler şoke etti

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Emniyet kemeri takan ailelere jandarmadan tatil hediyesi

Jandarmanın durdurduğu ailelere sürpriz

Düğün dönüşü kaza! İki genç kız hayatını kaybetti

Dilara ve Edanur'dan kahreden haber!

Sakarya'da denize giriş yasaklandı!

Flaş! Denize girişler yasaklandı

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.