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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 12:20 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altıntepe Mahallesi'nde "uyuşturucu madde satışı" yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, Cenan S. (32) gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 2 kilo 156 gram 9 kök marihuana bitkisi, 77 gram satışa hazır kurutulmuş marihuana, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Maytepe uyuşturucu operasyonu

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