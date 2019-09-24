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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 07:23 | Son Güncelleme

Anadolu yakasında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Anadolu yakasında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 20 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

İki aylık takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 20 şüphenin yakalanması için 20 adrese düzenlenen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Bazı kişilerin gözaltına alındığı helikopter destekli operasyonda polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar sürüyor.

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istanbul kartal narkotik operasyonu

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