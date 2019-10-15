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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 07:01 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ilçede 33 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ilçede 33 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir ve Ümraniye'de belirlenen 33 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi.

Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
narkotik uyuşturucu

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