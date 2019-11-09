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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 08:59 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.

Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kapsamında adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında içeri girilen dairede polis ekipleri arama yaptı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve bazı malzemeler bulundu. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına altına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine götürüldü.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var (1)İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var (1)
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var (1)İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var (1)
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