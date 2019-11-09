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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 17:39 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 22 kilo 650 gram bonzai, 17 kilo 765 gram esrar ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Mahallede 30 Ekim'de uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine durdurulan ve cebinde 11,85 gram uyuşturucu madde bulunan Murat Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin uyuşturucuyu Muhammet A'dan temin ettiğini belirleyen ekipler, zanlıyı Gaziosmanpaşa'da yakaladı. Kimlik sorgusunda Muhammet A'nın, uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak, görevi yaptırmamak için direnme ve mala zarar verme suçlarından 7 kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelinin evinde arama yapan polis ekipleri, 22 kilo 650 gram bonzai, 17 kilo 765 gram toz esrar (kubar), 250 gram kimyasal madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan 50 litre sıvı madde ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Muhammet A. tutuklanırken Murat Ç. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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