HABER

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 16:42 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, 800 gram skunk, 96,3 gram esrar ile uyuşturucudan elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Mahallede 25 Ekim'de uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçtaki Hakan A. ve Abdurrahman Y'nin üzerinde 15,6 gram uyuşturucu madde buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheliyle irtibatlı olduğu belirlenen Gamze E. ve Levent H. de düzenlenen operasyonla yakalandı. Levent H'nin arabasında yapılan aramada, 370 pakette 800 gram skunk ve 80,7 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdurrahman Y. ve Levent H. tutuklanırken, Hakan A. ve Gamze E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler
/ek bilgi ve ölen kişinin fotoğrafıyla/ Fatih'teki infaz: 700 milyon dolar iddiası/ek bilgi ve ölen kişinin fotoğrafıyla/ Fatih'teki infaz: 700 milyon dolar iddiası
Terör örgütü propagandasına 2 gözaltıTerör örgütü propagandasına 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy

En Çok Okunan Haberler

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Son dakika: MSB'den ortak devriye açıklaması

MSB'den ortak devriye açıklaması

Son dakika: İstanbul Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

Böceklenen unları piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı! Yakalandılar

Halka yedireceklerdi! Piyasaya sürerken yakalandılar

Türkiye sınır dışı etti Yunanistan kabul etmedi! DEAŞ'lı iki gündür tampon bölgede bekliyor

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

Selvi Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Amcasını son yolculuğuna uğurladı

Selvi Kılıçdaroğlu’nun acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.