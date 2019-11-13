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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 18:14 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, 37,58 gram eroin, 2 uyuşturucu hap, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 2 bin lira ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mahallede uygulama yapan ekipler, şüphelilerden U.Ş., R.Y.'ye uyuşturucu satarken baskın yaptı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 6,90 eroin bulundu. U.Ş.'nin evinde yapılan aramada ise 30,68 gram eroin, 2 uyuşturucu hap, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.Ş. tutuklandı, R.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Avcılar uyuşturucu operasyonu

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