HABER

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:03 | Son Güncelleme

Operasyonda, 12 kilo 400 gram esrar ve 63 kök Hint keneviri ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 400 gram esrar ve 63 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te bir evde oluşturulan seralarda uyuşturucu madde üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adrese 11 Kasım'da operasyon düzenleyen ekipler, V.D'yi gözaltına aldı.

Depoda ve şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 12 kilo 400 gram esrar, 63 kök Hint keneviri, 3,80 gram metamfetamin, 3 hassas terazi ile Hint keneviri yetiştirmede kullanılan bir miktar katı, sıvı gübre ve sera yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün akşam başladı! O kentte büyük gerginlik Dün akşam başladı! O kentte büyük gerginlik
'Tamir edemeyeceğim saat henüz üretilmedi''Tamir edemeyeceğim saat henüz üretilmedi'
Hayırseverlerden topladıkları yardımı köy çocuklarına dağıttılarHayırseverlerden topladıkları yardımı köy çocuklarına dağıttılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Mini etekli poza Alişan'dan ilginç yorum!

Mini etekli poza Alişan'dan ilginç yorum!

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı teröristin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı teröristin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası belli oldu

Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası belli oldu

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı

Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı

Bombalı saldırı için Türkiye'ye gelen terörist Adana'da yakalandı

Bombalı saldırı hazırlığındaydı! Adana'da yakalandı

Senatör Lindsey Graham'dan flaş karar! ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısını bloke etti

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Trump'tan dikkat çeken paylaşım

Erdoğan'ın ziyareti sırasında Trump'tan dikkat çeken paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.