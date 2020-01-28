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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 07:18 | Son Güncelleme

İstanbul'da uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen 74 kişinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile silah da ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih, Esenyurt, Silivri, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

74 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Polis adreslerde çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken baskın yapılan yerlerde uzun süre arama yaptı. Operasyon kapsamında baskın yapılan Zeytinburnu'ndaki adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken adreslerde uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Toplamda 48 adrese yapılan ve 74 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

74 şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü.

Kaynak: AA/DHA

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüpheliler uyuşturucu operasyonu

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