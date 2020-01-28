İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih, Esenyurt, Silivri, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

74 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Polis adreslerde çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken baskın yapılan yerlerde uzun süre arama yaptı. Operasyon kapsamında baskın yapılan Zeytinburnu'ndaki adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken adreslerde uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Toplamda 48 adrese yapılan ve 74 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

74 şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü.

Kaynak: AA/DHA

