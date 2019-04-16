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- İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 152 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:58 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait 150 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait 150 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında aranmaları da bulunan 152 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde 150 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saat 04:30 sıralarında başlayan operasyona Özel Harekat Polisi de destek verdi.

KAPI AÇILMAYINCA KOÇ BAŞI İLE KIRILDI
Operasyon yapılan adreslerden biri de Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1659 Sokaktaki 3 katlı bina oldu. Girişte bulunan demir kapının camını kırarak binaya giren ekipler, daire kapısının açılmaması üzerine koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi.

KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİYİ POLİS YAKALADI
Operasyonda diğer bir adres de Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Keklik Sokak'taki 5 katlı bir binanın giriş katıydı. Kapının açılmaması üzerine özel harekat polisleri koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi. Dairede bulunan bir kişi balkondan atlayarak kaçma girişiminde bulundu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon kapsamında aralarında aranmaları da bulunan 152 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

(FOTOĞRAF)

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