İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 152 gözaltı 

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait yaklaşık 200 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında arama kararı da bulunan 152 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul genelinde yaklaşık 200 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saat 04.30 sıralarında başlayan operasyona Özel Harekat Polisi de dahil yaklaşık bin polis katıldı.

KAPI AÇILMAYINCA KOÇ BAŞI İLE KIRILDI

Operasyon yapılan adreslerden biri de Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1659 Sokaktaki 3 katlı bina oldu. Girişte bulunan demir kapının camını kırarak binaya giren ekipler, daire kapısının açılmaması üzerine koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi.