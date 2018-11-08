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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 12:23 | Son Güncelleme

İstanbul'da Narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 100 kilogram Hint keneviri ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA) İstanbul'da Narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 100 kilogram Hint keneviri ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yapılan teknik takip sonucu 5 Kasım'da Zeytinburnu ve Beykoz ilçelerinde iki ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Beykoz'da etrafı branda ve çitlerle çevrili bir villaya yapılan operasyonda piyasa değeri 3 milyon değerinde 100 kilogram Hint keneviri ele geçildi. Zeytinburnu'nda bir adrese gerçekleştirilen operasyonda ise toplam100 kilogram ağırlığında 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu hap imalatı için kullanılan malzemeler bulundu. Olayla ilgili H.G., A.J., L.Ç., A.Ç., E.O., C.C., H.K., K.B.Y. isimli kişiler gözaltına alındı.

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