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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 06:14 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 05:00 sıralarında narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Baskın yapılan adreslerden biri de Bahçelievler, Zafer Mahallesi Ayşe Çavuş Sokak'taki iki katlı bir binaydı. Özel Harekat Timleri'nin girdiği binada çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Binaya giren polisin içerideki arama ve gözaltı işlemleri devam ederken, Özel Harekat Timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Görüntü dökümü:
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-Özel harekat polisleri
-Narkotik timleri
-Özel Harekat Timleri'nin binaya girişi
-Özel Harekat Timleri'nin çevre güvenliği alması
-Genel ve detay görüntüler

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