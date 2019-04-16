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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI (EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 07:14 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA İstanbul polisi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA
İstanbul polisi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyona, özel harekat polisi ve polis helikopteri de destek verdi. Kağıthane'de ise kaçmaya çalışan bir şüpheliyi polis yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saat 04:30 sıralarında başlayan operasyona Özel Harekat Polisi de destek verdi.

KAPI AÇILMAYINCA KOÇ BAŞI İLE KIRILDI
Operasyon yapılan adreslerden biri de Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1659 Sokaktaki 3 katlı bina oldu. Girişte bulunan demir kapının camını kırarak binaya giren ekipler, daire kapısının açılmaması üzerine koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi.

KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİYİ POLİS YAKALADI
Operasyonda diğer bir adres de Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Keklik Sokak'taki 5 katlı bir binanın giriş katıydı. Kapının açılmaması üzerine özel harekat polisleri koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi. Dairede bulunan bir kişi balkondan atlayarak kaçma girişiminde bulundu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:
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(BAĞCILAR)
-Ekiplerin operasyona gidişi
-Özel Harekat Polisi'nin binaya girişi
-Binanın camının kırılması
-Özel Harekat polisinin iç kapıyı kırarken çıkan sesler
-Polisin balkonda çevre güvenliği alması
-Kapının kırılışı sırasında çıkan gürültüye uyanan mahalle sakinlerinin cama çıkması
-Özel Harekat Polisi'nin bina etrafında önlem alması
-Genel ve detay görüntüler

(KAĞITHANE) (EK GÖRÜNTÜ)
- Özel harekat polisi ekipleri
- Kaçma girişiminde bulunan şüpheli
- Polis helikopterinden detay
- Genel ve detaylar

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