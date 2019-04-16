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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 05:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL DHA İstanbul polisi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir çok adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL DHA

İstanbul polisi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir çok adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyona Özel Harekat Polisi de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saat 04:30 sıralarında başlayan operasyona Özel Harekat Polisi de destek verdi.

KAPI AÇILMAYINCA KOÇ BAŞI İLE KIRILDI

Operasyon yapılan adreslerden biri de Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1659 sokaktaki 3 katlı bina oldu. Girişte bulunan demir kapının camını kırarak binaya giren ekipler, daire kapısının açılmaması üzerine koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi.

ARAMA VE GÖZALTI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Narkotik polisinin daha önce belirlediği adreslere yönelik olarak bir çok ilçede eş zamanlı olarak yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

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