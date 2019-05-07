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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI(EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜYLE 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 07:11 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Mustafa BAKIRHAN / İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Mustafa BAKIRHAN / İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 05:00 sıralarında narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Baskın yapılan adreslerden biri de Bahçelievler, Zafer Mahallesi Ayşe Çavuş Sokak'taki iki katlı bir binaydı. Özel Harekat Timleri'nin girdiği binada çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Binaya giren polis içeride arama ve gözaltı işlemi yaptı. Özel Harekat Timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Yapılan operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:
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-Özel harekat polisleri
-Narkotik timleri
-Özel Harekat Timleri'nin binaya girişi
-Özel Harekat Timleri'nin çevre güvenliği alması
- Hastaneden detaylar -EK
-Sağlık kontrolüne getirilenlerden detaylar-EK
-Genel ve detay görüntüler

07.05.2019 - 06.22 Haber Kodu : 190507022

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