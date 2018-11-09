İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınanlar var

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyeti, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 15 şahsın yakalanması için sabah erken saatlerde il genelinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyonda aranan şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah erken saatlerde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 15 şahsın yakalanması için il genelinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyona, özel harekat polisleri de katıldı. Baskınlarda aranan 15 kişiden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi. Diğer şüpheliler için çalışmalar sürerken, evlerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

MALTEPE'DE GECEKONDU BASKINI

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde bir gecekonduya baskın yapan polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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