İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'ndeki bir adresten çocuklara uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları takip sonucu adreste bulunan şüpheliler Ümit A. (46) ve İlknur K. (41) ile üzerinden birer gram uyuşturucu madde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 61,83 gram bonzai, 50 gram oğul otu, 47 tabanca fişeği ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 435 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen şüphelilerden Ümit A. tutuklanırken, İlknur K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 3 şüpheli ise "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.

