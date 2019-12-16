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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 103 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 08:39 | Son Güncelleme

NARKOTİK polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik Beyoğlu, Bağcılar ve Kağıthane'nin de içinde olduğu 11 ilçede 115 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Mustafa BAKIRHAN- Ozan URAL- Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA)- NARKOTİK polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik Beyoğlu, Bağcılar ve Kağıthane'nin de içinde olduğu 11 ilçede 115 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Vatan Caddesi ve Bayrampaşa'da bulunan emniyet yerleşkelerinde toplanan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de operasyona destek verdi.

115 ADRESTE 103 GÖZALTI
Operasyon kapsamında Bağcılar, Beyoğlu, Kağıthane'nin de içinde olduğu 11 ilçede 115 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerdeki kapıları levye ve koçbaşıyla açan polis, girdikleri yerlerde uzun süre arama yaptı. Aramalar esnasında özel harekat polisleri de güvenlik önlemi aldı. Operasyonda 103 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu maddenin yanı sıra tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

POLİS KÖPEĞİ DE ARAMA YAPTI
Operasyon kapsamında polis ekiplerinin baskın yaptığı adreslerden biri de Kağıthane Telsiz Mahallesi Taşkaya Sokak üzerinde bulunan bir gecekondu oldu. Gecekondunun çelik kapısını levye yardımıyla açan özel harekat timleri, narkotik polisi ile birlikte evde arama yaptı. Kimsenin olmadığı evde arama yapan polislere narkotik köpeği de kullanıldı. Yapılan aramalar sonrasında polis adresten ayrıldı.

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