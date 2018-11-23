HABER

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 07:10 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere yaptığı şafak baskınında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere yaptığı şafak baskınında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda, silah ve silahlara ait fişekler ile hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde operasyon yaptı. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen birçok adrese sabah saat 05.30 sıralarında eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan operasyona Özel Harekat Timleri ve polis helikopteri de destek verdi. Polis ekipleri, baskınlar sırasında açılmayan kapıları koçbaşlarıyla kırarak içeri girdi.

Baskın yapılan evlerden biri de Zeytinburnu Silivrikapı Mahallesi Silivrikapı Çıkmazı Sokak'taki üç katlı binanın üçüncü katı oldu. Polis ekiplerinin kapıda olduğunu gören şüpheliler bir poşete koydukları sentetik hapları ve hassas teraziyi evin arka bahçesine attı. Bahçeyi arayan polis ekiplerinin poşeti bulması uzun sürmedi. Poşetin içinden, hassas terazi ve bir miktar sentetik hap çıktı. Evde yapılan aramada, pompalı tüfek ve 2 tabanca ile bu silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi. Polisin adreslerdeki aramaları sürerken, gözaltına alınan şüpheliler ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PARTNEROnu gelinlikle görenler, sebebini öğrenince alkışlamaya başlıyorOnu gelinlikle görenler, sebebini öğrenince alkışlamaya başlıyor
Aydın'a şehit ateşi düştüAydın'a şehit ateşi düştü
Yardım çığlıklarını duyan oraya koştu! Tam 100 metre sürüklemişler!Yardım çığlıklarını duyan oraya koştu! Tam 100 metre sürüklemişler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

Kan donduran olay! İş arkadaşlarını pompalı tüfekle kafalarından vurdu!

Kan donduran olay! İş arkadaşlarını pompalı tüfekle kafalarından vurdu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

Tek suçları kaldırımda yürümek! Polis caddeyi trafiğe kapattı!

Tek suçları kaldırımda yürümek! Polis caddeyi trafiğe kapattı!

İlginizi Çekebilir

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yardım çığlıklarını duyan oraya koştu! Tam 100 metre sürüklemişler!

Yardım çığlıklarını duyan oraya koştu! Tam 100 metre sürüklemişler!

Sınırı geçtiğini sanan kaçak göçmen kendini kışlada buldu

Sınırı geçtiğini sanan kaçak göçmen kendini kışlada buldu

Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

300 yıllık gelinliğin hikayesi

300 yıllık gelinliğin hikayesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.